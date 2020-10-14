Yağıştan zarar gören Bergama’nın mahallelerinde inceleme

Şiddetli yağış nedeniyle ağaçların ve elektrik direklerinin devrilip çatıların uçtuğu Ayaskent, Zağnos ve Aziziye Mahallelerine giden Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, incelemelerde bulundu.

Dün Saat 15.30 sularında başlayan şiddetli rüzgâr ve yağış, Bergama’da en çok Ayaskent, Zağnos ve Aziziye Mahallelerinde etkili oldu. Yola ağaçların devrildiği, elektrik direklerinin yerinden söküldüğü ve çatıların uçtuğu mahallerde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ekipler seferber oldu. Projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun talimatıyla bir gün öncesinden alınan önlemler neticesinde zarar gören bölgelere anında müdahale edildi. İş makineleri ile yola devrilen ağaçlara müdahale edilmeye başlandı. Olay yerine giden Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, incelemelerde bulundu. Umutlu, belediyenin imkânları ölçüsünde çalışmaları yapmaya devam edeceğine işaret ederek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Umutlu, projelerin takibi için Ankara’da bulunan Başkan Koştu’nun geçmiş olsun dileklerini de vatandaşlara iletti.

