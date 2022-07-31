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Yağlık ayçiçeği üretimine yönelen Erzurum'daki çiftçiler yüksek verim bekliyor

31.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar: - "Çerezlik ayçiçeğinin şimdiye kadar dekara verimi ve getirisi iyiydi ancak bu sene bizim yaptığımız destekle çiftçilerimizi, hem stratejik hem de arz açığı bir ürünümüz olduğu için yağlığa yönlendirdik"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'un verimli topraklarında devletin sağladığı tohum destekleriyle bu yıl ekimine başlanan yağlık ayçiçeğinde yüksek verim bekleniyor.

Erzurum'da 350 bini işlenmiş 480 bin hektar tarım alanı bulunuyor. Kentte yaklaşık 25 bin dekarda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeği, Türkiye'nin bu alandaki üretiminin yüzde 3,5'ini karşılıyor.

Kentte bu yıl yağlık ayçiçeği üretimine de başlandı. Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 75'i hibe tohum desteğiyle ilk etapta 7 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan yağlık ayçiçeği üretiminin gelecek yıl iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un hayvancılık ve tarımda önemli bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Kentin birçok tarım ürününde olduğu gibi ayçiçeğinde de ön plana çıktığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Bu yıl Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımızın desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladık. Yaptığımız saha kontrollerinde, batıda bazı yerlerde tırtıl zararlısıyla ilgili durumlar söz konusu ancak ilimizde henüz çiçeklenme olmadığından bu zararla ilgili olumsuz bir şey söz konusu değil. Süreç içerisinde kontrollerimiz devam edecek. Erzurum bölge olarak gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle burada üretilen yağlık ayçiçeklerinde yağ oranımız diğer bölgelere göre daha iyi konumda."

Ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde ciddi bir rekolte beklediklerini ifade eden Akar, "Çerezlik ayçiçeğinin şimdiye kadar dekara verimi ve getirisi iyiydi ancak bu sene yaptığımız destekle çiftçilerimizi hem stratejik hem de arz açığı bir ürünümüz olduğu için yağlığa yönlendirdik. Çerezlikte yaklaşık 7 bin ton, yağlıkta da dekara 210 kilogram civarında verim bekliyoruz." diye konuştu.

- Üreticilere alım garantisi veriliyor

Tohum desteği verdikleri çiftçileri bir başlarına bırakmadıklarını, yağlık ayçiçeğiyle ilgili de firmalarla görüştüklerini, sahada inceleme yapan firmaların üreticilere alım garantisi verdiğini dile getiren Akar, "Bu yıl 7 bin 500 dekar ekim alanımız oldu ama ben bunun çiftçinin kazanmasıyla birlikte gelecek yıllarda ilk etapta bunun 15 bin dekarın üzerine çıkacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yağlık ayçiçeği üreticisi Emrullah Akpınar ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni bir bitki deseni oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, soğuk bir bölge için bu çalışmanın önemli olduğunu anlattı.

Akpınar, "Ekimi, sulu tarım yapmadığımız arazilerimizde yaptık. Su istemeyen arazilerde yağlık ayçiçeği üretimine başlıyoruz. Yağlık ayçiçeği, hem iyi para ediyor hem de insanlığın talep ettiği bir ürün. Üreticilerimize sulanmayan ve atıl arazilerini yağlık ayçiçeğinde değerlendirmelerini öneriyorum." dedi.

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