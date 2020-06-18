YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Yağmur suyu hattının bin 727 metrelik kısmı tamamlandı

Yağmur suyu hattının bin 727 metrelik kısmı tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.06.2020 13:05 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, yağmur suyu altyapı çalışmasında bin 727 metrelik kısmın tamamlandığı belirtilerek, ‘’Belediye Başkanlığımız tarafından şehir merkezi ile Hürriyet Mahallesinde devam eden yağmur suyu altyapı çalışması sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, yağmur suyu altyapı çalışmasında bin 727 metrelik kısmın tamamlandığı belirtilerek, ‘’Belediye Başkanlığımız tarafından şehir merkezi ile Hürriyet Mahallesinde devam eden yağmur suyu altyapı çalışması sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın çalışmalara karşı gösterdiği hoşgörüden dolayı teşekkür ediyoruz. Dedeoğlu Caddesi ve Şerifpaşa Camiinin alt kısmı ile Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanının olduğu bölgede devam eden çalışmalarda ana kolektör yağmur suyu bağlantısı ile birlikte ara bağlantılar da yapılıyor. Projenin tamamlanması ile özellikle sıkıntılı olan alanlardaki su baskını ve benzeri olumsuzluklar çözüme kavuşacaktır. Halkımız ve kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla bütün çalışmalarımız hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.