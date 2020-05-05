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Yağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, yağmur suyu menfezi içerisinde mahsur kalan 7 yavru köpek, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak, koruma altına alındı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, yağmur suyu menfezi içerisinde mahsur kalan 7 yavru köpek, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak, koruma altına alındı.
Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi üzerindeki bir menfez içerisinde 7 yavru köpeğin bulunduğu ve yağış nedeniyle kanal içerisinde su akıntısının çok olduğu yönünde bilgi alan Osmaniye Belediyesi ile Doğa Koruma ve illi Parklar Şubesi görevlileri, anneleri olmayan menfezdeki 7 yavru köpeği bulundukları yerden alarak, dışarı çıkardı. Kurtarılan köpekler, veteriner kontrolünün ardından Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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