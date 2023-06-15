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Yağmurlarla dolan barajlar umut verdi

15.06.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan kuraklıkla mücadele eden Çaygören Barajı son yağışlarla birlikte çiftçiye umut veriyor.

Değişen iklim şartları ve yanlış su kullanımı sebebiyle Çaygören barajı son yıllarda ciddi bir tehlike altında. Bahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte yüzde 80 seviyelerine ulaşan Çaygören barajı bölgeye umut verdi.

Son yıllarda değişen iklim şartları ve yağışların az olması ile Çaygören barajında su seviyesi yüzde 10’lara kadar düşmüş, çiftçiyi tedirgin etmişti. Ancak son aylarda yağışların fazla olması ve yüksek rakımlarda kar yağışı baraj seviyesini yükseltti.

150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören barajı, bölge için önemli bir noktada. 150 bin dekar alana su veren baraj Sındırgı başta olmak üzere Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir’e can suyu olmaya devam ediyor. Bölge halkı için önemli olan baraj, tarım sezonunun gelmesinden dolayı çiftçiler endişelendirse de bahar yağmurları ile birlikte yüzde 80 seviyelerine ulaşan doluluk oranı bölge halkı ve çiftçi için umut oldu.
Bahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte barajın yeniden dolmasının sevincini yaşayan Gürkan Menekşe “Tarihin en büyük kuraklığını yaşadı barajımız. Yaklaşık yüzde 10-15 oranlarına kadar düştü doluluk oranı. Son yağan yağmurlarda, yoğun yağışlardan sonra tekrar eski doluluk oranını yakaladı diyebiliriz. Barajımız ne kadar doluysa çiftçimiz içinde o kadar iyi sonuçlar demektir. Verimli bir tarım yılı, verimli bir yıl bizi bekliyor diyebiliriz. Sındırgı ovamız 3 tane ilçemiz ve Balıkesir ovasına hayat veriyor, can suyu diyebiliriz bu barajımıza, onun için önemli bir noktada. Mutluyuz, çiftçimiz memnun, mutlu verimli bir yıl olsun diliyoruz” dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu konu hakkında su israfına dikkat çekerek, "Güney Marmara’nın en büyük barajlarından birisi Çaygören barajı, doğal şehir Sındırgı başta olmak üzere 4 tane ilçemize hayat veriyor. Bu yıl özellikle yağan yağmurlar az oldu, dolar mı, dolmaz mı derken ama ne olursa olsun Allah’ın verdiği bu bereketi dünyanın gittiği bu iklim değişikliklerine bağlı olarak yeni sene daha sıkıntılı olabilir. Suyumuzu lütfen israf etmeyelim, toprağımızı çürütmeyelim ve çevremize duyarlı olalım. Rabbime şükür ediyoruz ki Çaygören barajı doldu. Bereketiyle gelsin, bereketli olsun diyorum” dedi.

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