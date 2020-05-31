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Yahyakaptan Pazar pazarı Pazartesi günü açılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.05.2020 11:49 | Son Güncelleme

Yahyakaptan Mahallesi’nde pazar günleri kurulan halk pazarı, sokağa çıkma yasağı sebebiyle 1 Haziran Pazartesi günü kurulacak.İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde her pazar günü kurulan halk pazarı, sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu hafta 1 Haziran Pazartesi günü kurulacak.

Yahyakaptan Mahallesi’nde pazar günleri kurulan halk pazarı, sokağa çıkma yasağı sebebiyle 1 Haziran Pazartesi günü kurulacak.
İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde her pazar günü kurulan halk pazarı, sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu hafta 1 Haziran Pazartesi günü kurulacak. Yahyakaptanlılar önümüzdeki pazartesi günü aynı yerde açılacak olan pazardan, yine aynı şekilde faydalanabilecek. Pazar yerinde kurulacak olan tezgâhlarda, sosyal mesafe uygulamasına devam edilirken, İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri pazara giriş ve çıkışları kontrol etmeyi sürdürecek.
İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği pazar yerlerine maske ve eldiven standı ile dezenfektan otomatı yerleştirerek, sağlıklı alışveriş için vatandaşların kullanımına sunmuştu. Normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, pazar yerlerinin temizlik ve dezenfekte işlemlerine de aynı ciddiyetle devam ediyor.

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