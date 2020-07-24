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Yahyalı’da kurban satış yeri için kura çekimi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Yahyalı Belediyesi tarafından kurban satış pazarında yer tahsisi için kura çekimi yapıldı.Yahyalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında gerçekleşen kura çekimine 50’ye yakın tüccar katılırken, tüccarların satış yapacağı yerler belli oldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Yahyalı Belediyesi tarafından kurban satış pazarında yer tahsisi için kura çekimi yapıldı.
Yahyalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında gerçekleşen kura çekimine 50’ye yakın tüccar katılırken, tüccarların satış yapacağı yerler belli oldu. Çekiliş öncesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından tüccarlara “Kurbanlık Satışı ” konusunda eğitim verildi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Tertemiz bir ilçede sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmek istiyoruz. Bunun için belediye olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün kurban satış pazarımızda yer tahsisi için kura çekimi yapıldı. Tüccarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yılda kurban satış pazarımızı en iyi şekilde düzenleyerek, insanlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağladık. Pandemi nedeniyle belediye olarak tedbirlerimiz aldık. Alıcı ve tüccar vatandaşlarımızdan isteğim pandemi nedeniyle belirlenen kurallara riayet etmeleri. Pazarımızın hazırlanmasında emeği geçen personellerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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