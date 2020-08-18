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Yahyalı’da yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalar belirlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2020 yılsonuna kadar yapılacak olan çalışmaların planlandığı toplantı düzenledi.Başkanlık makamında yapılan toplantıya başkan yardımcısı, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürleri ve personelleri katıldı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “ 29 köyümüz büyükşehir yasasıyla mahalle statüsü kazandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2020 yılsonuna kadar yapılacak olan çalışmaların planlandığı toplantı düzenledi.
Başkanlık makamında yapılan toplantıya başkan yardımcısı, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürleri ve personelleri katıldı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “ 29 köyümüz büyükşehir yasasıyla mahalle statüsü kazandı. Pandemi döneminde sahada tam anlamıyla olamadık. Ama Kurban Bayramı’ndan sonra hem kırsal mahallelerimizde hem de merkez mahallelerimizde tüm birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben ekiplerime yürekten teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışmalarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın seni tekrar başkan olarak görmek istiyoruz dediği günden bugüne kadar, 500 gün geçmiş oldu. Bu geçen sürede de birçok güzel hizmetin altına imza attık. Buradan yeni bağlanan 29 mahallemizde yaşan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirmek için gayret içindeyiz. Bugün 29 Mahallemizde yapacağımız hizmetleri masaya yatırdık. İnşallah, önümüzdeki günlerde kilitli parke döşeme işi için ve kapalı semt pazarı için ihale düzenleyeceğiz. Kısaca söyleyecek olursak bugünkü değerlendirmemizde Yahyalı’da güzel hizmetlerin yapıldığı görmüş olduk. Bu insanlar güzel hizmet almayı hak ediyor. İlçemizde yapılan bir anket çalışmasında çıkan %80’lik bir belediye memnuniyeti, bizleri mutlu etti. %20’lik insanımızı biz neden memnun edemedik diye onun kaygısını taşıyoruz. Özellikle Pandemi döneminde yaptığımız hizmetlerin insanlar tarafından büyük beğeni toplaması, bizi kat ve kat memnun etti. Ben hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bizi onlara karşı mahcup etmesin.” dedi.
İlçede yapılan asfaltlama çalışması münasebetiyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür eden Başkan Öztürk; “ İlçemiz ana caddemiz 7,8 km’lik yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı. Çok takdir alan bir çalışma oldu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah Kavacık, Yenice ve Gazibeyli Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalarla 2020 yılını dolu dolu geçirmiş olacağız.” diye konuştu.

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