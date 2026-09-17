Demet Akalın konserinde tacize uğradı: "Herif her tarafımı elledi"

Zaman zaman sahne tarzı zaman zaman da çıkışlarıyla gündeme gelen Demet Akalın konserinde iğrenç bir durum yaşadı.

Demet Akalın, konseri sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı.

Yaşananların ardından korumalarına bağıran ünlü şarkıcı, "Alsanıza şunu diyorum polis molis yok mu yanımda birileri vardı söyledim. Polise söyledim" diyerek tepki gösterirken, "Her tarafımı elledi ya" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığı görülen Akalın, korumalarına çok kızdı. Küfürler savurarak isyan eden Akalın "Herif her tarafımı elledi ya o.ç" dedi.



EŞİNİN ARACIYLA GİTTİ

Uğradığı taciz dolayısıyla çılgına dönen Demet Akalın, hızla aracına doğru yöneldi. Akalın, olaydan sonra eşi Okan Kurt'la aracına hızla binerek mekanı terk etti. Durumu sorup öğrenmek isteyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.