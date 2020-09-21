Yahyalılı öğrencilerde ’Teknofest’ heyecanı

Gaziantep (Göbeklitepe) Teknofest 2020 teknoloji yarışmalarına katılan Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Genç Selam ekibi’nin hazırladığı SAYBİS (Seri Acil Yardım Bilgi Sistemi) isimli proje ile 5 bin proje içerisinden finale kalarak, Teknofest Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı. Genç Selam ekibi 22-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Gaziantep (Göbeklitepe) 2020 proje yarışmalarına davet edildi.

Genç Selam ekibi, mutluluklarını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ederek paylaştı. Başkan Öztürk konuşmasında, "Gaziantep’teki Teknofest yarışmasında 5 bin projeden finale kalan Fatih İmam Hatip Ortaokulumuza gönülden teşekkür ediyorum. Başta Okul Müdürümüz Kadir Hocamızı, Proje Sorumlusu Fatih Hocamızı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 5 bin projeden finale 50 proje kalmış. Dua ediyoruz ve ümit ediyoruz ki finalde de başarı göstereceğiz. Projeyi hocamızdan dinledim. Gerçekten çok yararlı bir proje. Malum merkezi yerlerde seyahat ederken kaza anında çevredekiler yardıma koşuyor. Bu sistemin tenha yerler de araba ile seyahat ederken herhangi bir kaza anında gerekli mecralara haber vermesi gerçekten takdir edilesi bir projedir. Gaziantep’ten projemizin birinci olarak gelmesini ümit ediyorum. Böyle bir projenin de Yahyalı’dan çıkması, hele ki Fatih İmam Orta Okulu’ndan çıkması ve bir imam hatip mezunu olarak da bizleri son derece memnun etti. İmam hatipler ile ilgili de laf verenlere bu projeye cevap olmuş olacaktır. Ben yavrularımızı ve idarecilerimizi tekrardan tebrik ediyorum" diye konuştu.

Proje Sorumlusu Mehmet Fatih Öztürk ise konuşmasında, "Fatih İmam Hatip Ortaokulu olarak Teknofest yarışmalarına bir başvuruda bulunmuştuk. Grup selam olarak Teknofeste insanlık yararına teknoloji yarışmasına SAYBİS (Seri Acil Yardım Bilgi Sistemi) ismini verdiğimiz projemiz ile başvuru yaptık. Bu projemiz bize insanların kaza yaptıklarında 112 acil servislerine ya da polis merkezlerine otomatik olarak bir mesaj atıyor. Şükür ki Gaziantep’te gerçekleşecek yarışmanın finallerine katılmaya hak kazandık. Finalde jüri karşısında yeni bir elemeye tabi tutulacağız. İnşallah hayalimizdeki başarıya kavuşmak istiyoruz" dedi.

