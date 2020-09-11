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Yahyalı’ya yeni kapalı semt pazarı yapılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede Cuma günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek, yeni yapılacak kapalı semt pazarı ilgili müjdeli haberi esnafa verdi.Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu’yla birlikte tuhafiye pazarında incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, yeni pazar yeri hakkında esnafa bilgiler verdi.Pazarda esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Esat Öztürk, “Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede Cuma günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek, yeni yapılacak kapalı semt pazarı ilgili müjdeli haberi esnafa verdi.
Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu’yla birlikte tuhafiye pazarında incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, yeni pazar yeri hakkında esnafa bilgiler verdi.
Pazarda esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Esat Öztürk, “Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. İnşallah 100 günlük bir zaman zarfında kapalı semt pazarımız hizmete açılacak. Pazarımızın açılmasıyla birlikte esnafımızın sıkıntıları da son bulacak” dedi.
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, “ Yahyalı ve Develi Esnaf Odası Başkanlarımızla müjdeli bir haberi vermek için tuhafiyeci pazar esnafımızı ziyaret ettik. Aynı zamanda da salgın nedeniyle pazarımızda denetlemelerde bulunduk. Üzülerek ifade ediyorum ki; ilimiz ve ilçemizde vaka sayısı pik yapmış durumda. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurumlarımız ve STK’larla birlikte sahada denetimler yapıyoruz. Ben, ilçemizde maske ve mesafe kurallarına uyan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasında projesi Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanarak ihalesi yapılan kapalı semt pazarı hakkında bilgiler veren Başkan Öztürk, “ Tuhafiyeci esnafımızın sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Esnafımızla bugün verimli istişareler yaptık. Esnafımızı, en kısa zamanda ortak kararla yeni yerlerine yerleştireceğiz. Mevcut yerlerini esnafımızda bende beğenmiyordum. İnşallah 100 gün sonra pazarımızın kurdelesini keser, hem esnafımızın hem de alışverişe gelen vatandaşlarımızın duasını alırız” diye konuştu.
Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem’de konuşmasında ilçeye çok yakışacak pazar yeri proje için Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.
Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ise, “ Develili esnafları kendi esnafı gibi gören belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni pazar yeriyle esnafımız rahatlayacak” diye konuştu.

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