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Yakamoz S-245 dizisine Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişmesi damga vurdu

23.04.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakamoz S-245 dizisine Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi gündeme bomba gibi düştü. İkilinin cesur sahneleri sosyal medyada da büyük olay yarattı.

Yakamoz S-245 dizisine Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişmesi damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Yakamoz S-245 dizisinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci de bulunuyor.

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SEVİŞME SAHNESİ DİZİYE DAMGA VURDU

Kıvanç Tatlıtuğ'un özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman olarak karşımıza çıktığı dizinin altıncı bölümüne Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile sevişme sahnesi damga vurdu. İkilinin cesur sahneleri sosyal medyada da gündeme geldi.

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DAHA ÖNCE DE CESUR SAHNELERDE YER ALMIŞTI

Özpirinçci, kısa bir süre önce 3 aylık hamileyken Salih Bademci ile birlikte rol aldığı İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleriyle de çok konuşulmuştu.

İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci
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