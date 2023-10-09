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Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor

09.10.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Herakleia’dan Alinda’ya uzanan taş döşeli Kral Yolu üzerinde yer alır alan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen Stylos Manastırı, aradan geçen asırlara rağmen birçok özelliğini koruyor.

Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor

Tarihçilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da akınına uğrayan Beşparmak Dağları’nın zirvesindeki Manastır görenleri mest ediyor.
Aziz Paulus tarafından kurulduğu belirten ve ölümünden sonra 955 yılında buraya gömüldüğü rivayet edilen Stylos Manastır içinde tepe noktada yer alan büyük kayalardan birinin altındaki oyukta bulunan freskler ilk günkü özelliklerini koruyor.

Prehistorik döneme ait olan ve günümüze kadar ulaşmayı başarabilen birçok uygarlığın izlerinin rastlandığı Aydın ve Muğla illeri arasında kalan Beşparmak Dağları sadece doğal güzellikleri ile değil tarihi güzellikleri ile de görenleri mest ediyor. 7. yüzyılda bulundukları yerlerden kaçan rahipler ve keşişlerin manastır yaşamı için uygun bir coğrafya ararken, bu dağlara yerleştiği rivayet ediliyor.

Hafta sonunu bölgede geçiren Aydınlı doğa fotoğrafçıları bölgeyi görüntüleyip eşsiz manzara tarihin keyfini çıkardı.

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