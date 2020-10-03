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Yalçınkaya Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Olağan İlçe Kongresi’nde yeniden başkan seçilen İbrahim Yıldık’a tebrik ziyaretinde bulundu.AK Parti Akçakale 7.

Yalçınkaya Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Olağan İlçe Kongresi’nde yeniden başkan seçilen İbrahim Yıldık’a tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti Akçakale 7. Olağan İlçe Kongresi’nde güven tazeleyen İbrahim Yıldık yeniden başkan seçildi. Yalçınkaya da Yıldık ve teşkilatını ziyaret ederek tebriklerini iletti. İlçeye dair yapılan ve yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette birlik mesajı verildi.
“İlçemiz için daha güzel çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz”
Akçakale için güzel yatırımlar yaptıklarını belirten Yalçınkaya, “AK Partimizin olağan kongresinde geçmişte de başkanlığımızı yapan ve tekrar başkanlığa seçilen İbrahim Yıldık kardeşimizi ve heyeti tekraren tebrik için buradayız. Allah hayırlı etsin. Hep birlikte yolumuz açık olsun. İnşallah güzel hizmetlere birlikte imza atacağız ve Akçakale’yi layık olduğu yere; sınırda bir yıldız ilçe, batıdaki ilçeler seviyesine mükemmel, müreffeh yoluyla, parkı, bahçesi, TOKİ’si ve bütün alanları ile mükemmel bir ilçe için gayret içerisinde olacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti

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