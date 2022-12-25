Yalı Çapkını'ndaki tutkulu öpüşme sahnesi olay olmuştu! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den 'arkadaşlık' açıklaması

Her hafta kendi rekorunu kıran Yalı Çapkını dizisi oyuncuları gündemden düşmüyor. Dizideki tutkulu öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hello dergisine kapak oldu.

Yalı Çapkını’nın ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjisi dikkat çeken oyuncular açıklamalarında, “Arkadaş olmamızın etkisi neredeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz" diyor.

Afra Saraçoğlu da dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile aynı fikirde. Güzel oyuncu açıklamasında “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi" dedi.

