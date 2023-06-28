Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bebek sevinci! Güzel haberi duyurdular

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı ile dudak dudağa görüntülenmişti.

Geçen günlerde Göcek koylarında görüntülendiği dizideki partneri Afra Saraçoğlu'yla yurt dışına tatile gitmeyi planlayan yakışıklı oyuncu güzel bir haber aldı.

Demir’in abisi Zafer Demir baba olma heyecanı yaşıyor. Zafer Demir’in eşi Şebnem Demir bebek beklediğini açıkladı ve “Evettt sürpriz. Bir çoğunuz tahmin etti. Bi maşallahınızı alırız. Dualarınızı bekliyoruz. Biz aslında 3 kişiyiz” notuyla hazırladığı videoyu paylaştı.

Bu video beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Mert amca mı oluyor', 'Maşallah', 'Allah sağlıkla dünyaya gelmesini nasip etsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

