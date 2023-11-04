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Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül! Hayranları izdiham yarattı

04.11.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide Seyran ve Suna'nın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları da en sevilen karakterlerden biri. Fransa'da düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Polatoğulları için adeta izdiham oluştu. O anlar çok konuşuldu.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül! Hayranları izdiham yarattı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nı oyuncuları özel hayatları ile konuşulmaya devam ediyor. Dizinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları ödül aldığı etkinlikten paylaştı. Yoğun kalabalık dikkat çekti.

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Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti ile yarışan Yalı Çapkını'nın kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Ersin Arıcı ve Tarık Emir Tekin gibi isimleri bulunduruyor.

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Dizinin en sevilen karakterlerinden biri ise Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları oldu.

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Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte ödül alan Polatoğulları için yaklaşık 10 bin kilişik bir kalabalık oluştu.

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Büyük bir sevgi gösterisine sahne olan ödül töreninde Polatoğulları'na 'Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu' verildi.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede adeta beğeni ve yorum yağdı.

Diziden rol arkadaşları Beril Pozam ve Gözde Kansu gibi isimler de Polatoğulları'na desteklerini gösterdi.

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