YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yalıköy rengarenk

Yalıköy rengarenk

ORDU HABERLERİ  | 15.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinin güzide mahallelerinden biri olan Yalıköy Mahallesi’nde Fatsa Belediyesi tarafından organize edilen çalışmada mural sanatı (duvar boyama) ile duvarlar resim açtı.Fatsa Halk Eğitim Merkezinin resim öğretmenleri Şehadet Seferge, Şeydanur Güreci ve Grafik Tasarımcı Lale Akmaz tarafından yapılan çalışma ile iskele ve Tavlaağzı mevkisine giden yol üzerinde bulunan duvarlar adeta tabloya çevrildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinin güzide mahallelerinden biri olan Yalıköy Mahallesi’nde Fatsa Belediyesi tarafından organize edilen çalışmada mural sanatı (duvar boyama) ile duvarlar resim açtı.
Fatsa Halk Eğitim Merkezinin resim öğretmenleri Şehadet Seferge, Şeydanur Güreci ve Grafik Tasarımcı Lale Akmaz tarafından yapılan çalışma ile iskele ve Tavlaağzı mevkisine giden yol üzerinde bulunan duvarlar adeta tabloya çevrildi. Duvarlara uygulanan balık, deniz, su altı yaşamı, Karadeniz kadını, fındık konsepti ön plana alınarak rengârenk bir hale büründü.

Sanatsal dokunuşlarla görsel anlamda güzel bir çalışma oldu
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Yalıköy Mahallesi’nde yapılan çalışmalardan sonra, “Yalıköy Mahallemizdeki duvarlar Halk Eğitim Merkezimizin değerli resim öğretmenleri tarafından yapılan güzel çalışmalar ile rengârenk oldu. Bir bütünlük içinde sanatsal dokunuşlarla görsel anlamda güzelleştirecek bir çalışma yapmak istedik ve sonuç istediğimiz gibi de oldu. Mural adı verilen duvar boyama sanatı ile ilgili hemşehrilerimizin tüm fikirlerine, önerilerine açığız. Şehir içinde bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Eğitmenlerimize ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ordu Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:29
İkindi
15:59
Akşam
18:45
Yatsı
20:06

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Bahçelievler Eczanesi
Altinordu
Deniz Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seçkin Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Dokuz Eylül Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Safa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Korgan’da trafik kazası: 1 ölü
Korgan’da trafik kazası: 1 ölü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Fındık işçileri karantinaya alındı
Fındık işçileri karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.