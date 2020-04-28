YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bursa’da yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79) evinde ölü bulundu.Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak’ta meydana geldi.

Bursa’da yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79) evinde ölü bulundu.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79), uzun süredir komşuları tarafından bakılıyordu. Ev sahibi olan komşusu, gece telefon edip haber alamayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evi kontrol edince, Lütfü Durmuş’un cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Durmuş’un cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Bursa Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Bihter Eczanesi
Osmangazi
Denge Eczanesi
Yildirim
Emel Eczanesi
Osmangazi
Görükle Eczanesi
Nilufer
Kısmet Eczanesi
Osmangazi
Lokman Dayı Eczanesi
Osmangazi
Mihraplı Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.