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  4. Yalnız yürümekten sıkılanlar için mobil uygulama projesi

Yalnız yürümekten sıkılanlar için mobil uygulama projesi

ÇORUM HABERLERİ  | 16.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seyit Kılıç, sağlıklı yaşam için büyük önem arz eden yürüyüşü keyifli hale getirmek için proje geliştirdi.Avrupa Birliği’nin de finansal destek sağladığı ve Çorum Belediyesi Koordinatörlüğünde yürütülen Şehir Eşleştirme Hibe Programı Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi kapsamında, “Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması düzenlendi.

Yalnız yürümekten sıkılanlar için mobil uygulama projesi

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seyit Kılıç, sağlıklı yaşam için büyük önem arz eden yürüyüşü keyifli hale getirmek için proje geliştirdi.
Avrupa Birliği’nin de finansal destek sağladığı ve Çorum Belediyesi Koordinatörlüğünde yürütülen Şehir Eşleştirme Hibe Programı Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi kapsamında, “Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması düzenlendi. İlk ve orta öğretim öğrencileri ile yüksekokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya, 104 kişi fikir ve projeleriyle katıldı. Yarışmada, Hitit Üniversitesi Öğrencisi Seyit Kılıç’ın sunduğu “Çorum Yürüyor” adlı proje ikinci oldu.
Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi Kapanış Programı’nda, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllendirildi. Kılıç’a ödülünü, Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga verdi.
Yürümeyi çok sevdiğini, her gün 20-25 bin adım üzerinde yürüyüş yaptığını ancak tek başına yürüyüş yapmaktan sıkıldığını belirten Kılıç, yürüyüşü daha keyifli hale getirmek neler yapılabileceği üzerine düşünürken, “Çorum Yürüyor” projesini hazırladığını söyledi.
Projenin, yürüyüşü keyifli hale getirecek bir mobil uygulama fikri üzerine kurulduğunu belirten Kılıç, “Burada insanların birlikte, takım halinde yürümesi için mobil uygulama fikrini geliştirdim. Hali hazırda mobil yürüyüş uygulamaları var ama benim uygulamamın farkı oyunlaştırılmış bileşenler içermesi. Uygulamamız sayesinde insanlar takımlar halinde, gruplar halinde yürüyüş yapabilecek ve yaptıkları yürüyüş ve benzeri aktivitelere göre belirli puanlar kazanacaklar. En yüksek puan alanlar ise ödüllendirilecek. Örneğin ödüller bir müze kart veya sinema bileti olabilecek. Amacımız, sağlıklı yaşam için çok büyük önem verilen yürüyüş için insanların motivasyonunu ve devamlılığını sağlamak” şeklinde konuştu.
Çorum Belediyesi tarafından kabul edilen “Çorum Yürüyor” projesi kapsamında, önümüzdeki süreçte mobil uygulamanın geliştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Yalnız yürümekten sıkılanlar için mobil uygulama projesi

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