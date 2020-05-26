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Yalova Altınova yeni mesai dönemine hazır

YALOVA HABERLERİ  | 26.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları yıkayıp, ilçeyi karış karış ilaçlayarak dezenfekte etti.Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, 4 günlük Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yönelik ilçe genelinde çok kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yalova Altınova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları yıkayıp, ilçeyi karış karış ilaçlayarak dezenfekte etti.
Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, 4 günlük Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yönelik ilçe genelinde çok kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, ilaçlama çalışmasına devam ediyor. Ekipler yeni mesai günü öncesi ilçe genelinde ilaçlamadık alan bırakmadı. Kamu kurum ve kuruluş, ev ve işyerlerinin kapıları ile çevreleri, ATM ve çevreleri, duraklar, banklar, direkler, çöp konteynerleri başta olmak üzere ilçe karış karış ilaçlanıp kireçlenerek dezenfekte edildi. Öte yandan yollar da solüsyonlu su ile yıkanıp temizlendi.

Halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu tüm alanlarda çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Sokağa çıkma yasağının bitimiyle başlayacak olan yeni mesai gününe ilçemizi hazırladık. Başlangıcından bu yana virüse karşı çok ciddi mücadeleler veriyoruz. İlçe genelini düzenli olarak ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz. İlçemizin işlek yerlerine el dezenfektan noktaları oluşturduk. Belediye olarak tüm birimlerimiz bu süreçte görev başında. Öte yandan halkımızın bilinçlenmesine yönelik ilçe geneline afişler asılırken, el ilanları dağıtılıp vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Ancak vatandaşlarımızdan, başlayan normalleşme sürecinde de belirlenen kurallara hassasiyetle uymalarını istiyoruz” dedi.

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