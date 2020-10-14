Yalova Belediyesi kendi kâğıdını kendi üretiyor

Yalova Belediyesi, günlük kâğıt ihtiyacının bir bölümünü, İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde Osmanlı devrindeki teknikle imâl edilen kâğıtlardan karşılıyor.

Yalova Belediyesi, ülkenin en çevreci uygulamasını hayata geçirdi. Yalova Belediyesi tarafından kurulan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi ülkenin ilk kâğıt müzesi. Bu müzede Osmanlı arşivlerinden elde edilen ilk kâğıdın orijinal reçetelerine bağlı kalınarak kâğıt üretiliyor. Müzenin alt katında yer alan atölyede kumaş parçaları, dallar ve yapraklardan kâğıt imâl ediliyor. Bu kağıt bin yıl boyunca bozulmadan kalabiliyor.

Yalova Belediyesi de bazı ihtiyaçlarını burada üretilen bu kâğıtlardan karşılamaya başladı. Kendi kartvizitini bile buradaki kâğıttan yaptırtan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Osmanlı döneminde ilk kâğıt müzesi Yalova’da İbrahim Müteferrika tarafından üretildi. Biz de belediyemize ait Türkiye’nin ilk kurumsal anlamda işletilen de ilk kâğıt müzesini Yalova’da hayata geçirdik. ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde burada kendi organik kağıdımızı üretmeye başladık. Belediye olarak kartvizitlerimizi, takvimlerimizi ve bloknot gibi günlük kullanımdaki bir çok ürünü burada imâl edilen kâğıtlardan karşılıyoruz” dedi.

