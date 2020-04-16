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Yalova Ziraat Odası uyardı:

YALOVA HABERLERİ  | 16.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalovalı çiftçilerin büyük kısmının ’ının üretimi bırakma aşamasına geldiğini söyledi.Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bir basın toplantısı düzenleyerek, Yalova’da ziraî üretimin durma noktasına geldiğini dile getirdi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalovalı çiftçilerin büyük kısmının ’ının üretimi bırakma aşamasına geldiğini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bir basın toplantısı düzenleyerek, Yalova’da ziraî üretimin durma noktasına geldiğini dile getirdi. Beşli, çiftçinin malını satmakta çok zorlandığını, malını satmayı başaran çiftçilerin ürününün de hallerde çürütüldüğünü belirterek, “Yalovalı çiftçi artık tükenme noktasına geldi. Maliyetlerin tavan yaptığı şu günlerde zor zahmet de olsa tarımsal üretim sürdürmeye çalışan çiftçi, ürününü İstanbul Meyve Sebze Haline gönderiyor. Buradan gelecek parayı beklerken gönderdiği ürün satılmayıp burada çürütüldükten sonra geriye gönderiliyor. Bu yetmezmiş gibi çürütülen malı geri getiren aracın nakliye masrafları da çiftçiden kesiliyor. Bu durumda çiftçi artık neden üretsin ki. Malını üretirken para harcayacak. Malını gönderirken para harcayacak. Beklediği para gelmediği gibi çürüyen malının geri nakledilmesi için de para ödeyecek. Çiftçi üretmese karda. O sebeple Yalovalı çiftçilerin yüzde 90’ı üretimi bırakma aşamasında. Çiftçinin nefes alması, ayakta durması için önlem almak, destekler vermek gerekli. Bu sadece Yalova’da değil, görüştüğüm diğer vilayetlerde de bu şekilde” diye konuştu.

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