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Yalova’da 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar sergilendi

YALOVA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yalova’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yalova’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda açılan 15 Temmuz temalı sergi o gece ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğrafları Yalovalılarla buluşturdu.
Yalova Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce Cevdet Aydın Parkı’nda 15 Temmuz temalı bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergi de o gece ve sonrasında yaşananların anlatıldığı 60 fotoğraf yer aldı. Serginin açılışını Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldı. Serginin anı defterini imzalayan Vali Erol beraberindekilerle birlikte sergiyi gezdi. Sergi sadece protokol mensuplarından değil vatandaşlardan da ilgi gördü. Fotoğrafları ilgiyle inceleyen vatandaşlar, “O menfur darbe girişimi bu milletin birlik ve beraberliği ile engellendi. Bu fotoğraflarda o gece yaşananları çok net olarak anlatıyor. Allah bu millete bir daha darbe yaşatmasın” dediler.

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Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
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