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Yalova'da 483 gram metamfetamin yakalandı

YALOVA HABERLERİ  | 01.01.2021 01:40 | Son Güncelleme

Yalova'da 483 gram metamfetamin yakalandı

Yalova'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir taksideki yolcunun üzerinden 483 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri ve yol uygulamaları kapsamında, Çiftlikköy ilçesinde kurulan uygulama noktasında A.A. yönetimindeki taksi durduruldu.

Taksideki M.P'nin üzerinde 4 ayrı şeffaf poşet içinde 483 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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