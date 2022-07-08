YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

Yalova'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

08.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

Yalova'da kayıkla Marmara Denizi'ne açılan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.

Kayıkla denize açılan bir grup balıkçı, attıkları oltaya takılan köpek balığı yavrusunu cep telefonuyla kayda aldı.

Oltayı çektikçe yavruyu su üstünde gören balıkçılar, kayığa aldıkları balığı oltanın çengelinden kurtardıktan sonra yeniden denize bıraktı.

Kayıtta, kısa sürede su üstünde duran köpek balığı yavrusunun daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen Köşk Çocuk Festivali sona erdiYürüyen Köşk Çocuk Festivali sona erdi
Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulunduManisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandıAmasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yalova balıkçılık

Yalova Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:30
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.