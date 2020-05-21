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Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

YALOVA HABERLERİ  | 21.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesinde iş esnasında kullandığı devrilmesi sonrasında aracın altında kalan Barış Çolak (33) feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre Yalova’nın Sefine Tersanesi’nde çalışan Barış Çolak kullandığı forkliftle belirtilen işi yapmaya koyuldu.

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesinde iş esnasında kullandığı devrilmesi sonrasında aracın altında kalan Barış Çolak (33) feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre Yalova’nın Sefine Tersanesi’nde çalışan Barış Çolak kullandığı forkliftle belirtilen işi yapmaya koyuldu. Bu esnada bilinmeyen bir nedenle forklift yan tarafa devrildi. Devrilen aracın altında kalan işçi ağır şekilde yaralandı. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Çolak’ın cenazesi ise Yalova’da toprağa verildi.

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Pazar Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
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Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
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