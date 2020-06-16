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Yalova’da filmleri aratmayacak kovalamaca

YALOVA HABERLERİ  | 16.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Yalova’da polis denetlemesinden kaçan alkollü 4 kişi çarptıkları 3 araca zarar verdikten sonra yakalandılar.Edinilen bilgiye göre, B.İ (24) idaresindeki 77 plakalı panelvan araç Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yalova’da polis denetlemesinden kaçan alkollü 4 kişi çarptıkları 3 araca zarar verdikten sonra yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, B.İ (24) idaresindeki 77 plakalı panelvan araç Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracın peşine düşen polisle şahıslar arasında kovalamaca başladı. Kaçan araç hızla İsmet Paşa Mahallesi Duman Sokak’a girdi. Bu esnada yol kenarında duran otomobillere çarpan araç ağır hasara neden oldu. Kovalamaca Tekin Sokak üzerinde sıkıştırılan aracın durdurulması ile sona erdi. Macera filmlerini aratmayan kovalamacada araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer şahısların alkollü oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kafadar Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Araçlarında zarar meydana gelen vatandaşlar ise alkollü şahıslardan davacı oldular.

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