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Yalova’da korona denetimleri sıklaştırıldı

YALOVA HABERLERİ  | 05.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde Yalova’nın Altınova ilçesinde korona virüs salgını denetimleri sıklaştırıldı.Türkiye geneli gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri kapsamında, Altınova ilçesinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde Yalova’nın Altınova ilçesinde korona virüs salgını denetimleri sıklaştırıldı.
Türkiye geneli gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri kapsamında, Altınova ilçesinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da denetimlere katıldı. Kaymakam Özyiğit, denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Özyiğit, "Son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

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Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
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