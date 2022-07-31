Yalova’da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde, atıl havuzda bitkin ve susuz kalmış halde bulunan kirpiye mahalle muhtarı eliyle su içirdi.

İlçeye bağlı 500 Evler Mahalle Muhtarı Ergün Tanrıkulu, atıl durumdaki havuzda bitkin ve susuz kalmış kirpiyi fark etti. Havuzdan kirpiyi çıkaran Tanrıkurulu, susuz kalan hayvana eliyle su verdi.

Serinlemesi için kirpinin üstüne de su döken muhtar, ardından kirpiyi serbest bıraktı.

Tanrıkulu’nun su verdiği anlar ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı.



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