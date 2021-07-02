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Yalova'da oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi 220 çeşitle ziyarete açıldı

02.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca Altınova ilçesinde engellilerin rahatlıkla gezebileceği şekilde yaptırılan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde Ar-Ge bölümü oluşturularak tohumdan üretim yapılması hedefleniyor - Altınova Belediye Başkanı Metin Oral: - "Burada yapılacak işler örnek işler olacak ve buradaki bahçe Türkiye'deki en iyi bahçelerden biri haline gelecek"

SITKI YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığınca Yalova'da 40 hektar alanda kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Altınova ilçesinde kısa süre önce faaliyet geçirilen tesiste 50'si ağaç ve çalı grubu, 170'i tıbbi ve aromatik bitki olmak üzere bazıları endemik 220 çeşit bulunuyor.

İdaresi Altınova Belediyesince yürütülen ve halkın gezip görmesi için ziyarete açılan bahçede ilk hasat yapıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinin çok güzel bir proje olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Burayı bir showroom gibi düşündüklerini dile getiren Oral, "Yalova olarak süs bitkilerinde ciddi bir potansiyelimiz var. Buradaki ürünleri farklı sektörlere yayarak ekonomiye de katkı sağlarız diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Ar-Ge bölümü kurulacak

Oral, tesiste Ar-Ge bölümü açılarak sürekli kendini geliştiren bir yapıya bürüneceğini vurguladı.

Bahçenin en önemli özelliğinin engellilerin rahat bir şekilde gezmesine imkan sağlanması olduğuna işaret eden Oral, "Burası bitkileri, yapılacak çalışmaları, konferansları, Ar-Ge bölümü ve süs bitkiciliğine entegre olarak ülkemizin potansiyeli yüksek yerlerinden biri haline gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte buranın sesini daha çok duyacağız. Burada yapılacak işler örnek işler olacak ve buradaki bahçe Türkiye'deki en iyi bahçelerden biri haline gelecek." diye konuştu.

Oral, bahçenin haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacağını, sadece pazartesi günleri düzenleme ve temizlik çalışmaları için kapalı tutulacağını sözlerine ekledi.

- "Atom bombasına direnen" mabet ağacı da var

Tesis Müdürü Mustafa Sarıgül de bahçenin 28 hektarlık alanındaki 12 adada 220 tıbbi ve aromatik türün yetiştirildiğini aktardı.

Bunların arasında birbirinden farklı özelliklere sahip endemik türlerin de yer aldığını anlatan Sarıgül, şu bilgileri paylaştı:

"Tesisimizde herkesin bilip de normalde farkında olmadığı bitkiler ve tıbbi ürünlerimiz var. Bunlardan biri gingko biloba (mabet ağacı) dediğimiz ağacımız var. Bu ağaç, Hiroşima'ya atılan atom bombasında o bölgede hayatta kalabilen tek canlı türüdür. Bu da ağacın geçmişinin çok daha uzun yıllara dayandığını gösteriyor. Ayrıca bunun yaprak kısmı toz haline getirilerek tıp alanında kullanılıyor. Burada mevcut olan laboratuvarımızda ürettiğimiz bitkilerden tohum çalışmalarımız olacak ve kendi tohumumuzdan üretim yapacağız. Bunu ileriki aşamalarda vatandaşlarımıza da çalışma olarak vereceğiz."

Alanında uzman akademisyenlerle çalıştaylar da düzenleyeceklerini belirten Sarıgül, kuruluşu yeni tamamlanan tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesini kısa sürede daha fazla türle ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

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