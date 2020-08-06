YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da ruhsatsız silah ele geçirildi

Yalova’da ruhsatsız silah ele geçirildi

YALOVA HABERLERİ  | 06.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Jandarması, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki bir evde arama yaptı.

Yalova’da ruhsatsız silah ele geçirildi

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Jandarması, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki bir evde arama yaptı. Bomba arama köpeği, "Merci"ninde kullanıldığı aramada evde gizlenmiş şekilde 1 adet 9mm çapında tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 215 tabanca mermisi, 120 adet fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahların ruhsatsız olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ç adlı bir şahıs da gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:58
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:54

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.