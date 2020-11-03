Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu

Hacmi 25 milyon metreküp olan Gökçe Barajı'nın, Sudüşen Şelalesi ve Kurtköy Deresi'nden beslendiğini aktaran Karaalioğlu, "Hiç yağmur yağmasa bile kritik seviyeye düşmek yılbaşını bulur. 2019 yılının aynı dönemine göre barajın doluluk oranı biraz yüksek ancak vatandaşlarımızın, suyu yine de idareli kullanması, boşa akıtmamaları gerekiyor." diye konuştu.

Geçen yıla göre su seviyesinin iyi düzeyde olduğunu belirten Karaalioğlu, "Barajda seviyesi yüzde 30 civarında olan suyumuz, yağış olmaması durumunda dahi 3 aylık ihtiyaca yetebilecek." dedi.

Suyun, şu anda en değerli varlık olduğunu dile getiren Karaalioğlu, barajda günlük 14 santimetre dolayında olan düşüşün, son günlerdeki yağışlar sayesinde 6 santimetrede kaldığını dile getirdi.

Karaalioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir bakıma baraja gelen suyun büyük bir bölümü gidiyor ancak bundan sonra yağacak yağışlar barajda kalacaktır. Sudüşen ve Kurtköy'den gelen suyumuz var. Böyle kuraklık olduğu dönemlerde Haydariye'den de buraya akıttığımız bölüm var. Bir de belediyelere kuyularını hazır tutmaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Böyle bir acil durum planımız da var ama hiç yağmur yağmasa bile gelecek yılın ilk ayına kadar yetebilecek suyumuz var. İnşallah gelecek yağmurlarla böyle bir sıkıntımızın olmayacağını düşünüyoruz."

- "Kimseye bedava su yok"

Ortaburun Göleti'nin de bağlanması durumunda 2,5 milyon metreküplük artış yaşayabileceklerini bildiren Karaalioğlu, kayıplara yol açan boru onarımlarının ise devam ettiğini belirtti.

Kaçak kullanımla aktif mücadele ettiklerine dikkati çeken Karaalioğlu, şunları kaydetti: