Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına tekrar başlandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak (29) için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde Çiftlikköy Belediyesine ait Engelsiz Kafe sosyal tesisi bölgesine gelen İstanbul, Bursa, Antalya ve Yalova AFAD ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri arama çalışması başlattı.

22 kişiden oluşan ekip, ilk olarak botlarla deniz yüzeyinde çalışma sürdürürken, hava şartlarına bağlı olarak dalgıçların da su altında çalışma yürüteceği öğrenildi.

Bu sırada kaybolan Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ve ailesi de çalışmaları yakından takip etti.

5 Ocak gecesi arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmış, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekiplerinin 4 günlük aramaları sonuç vermeyince çalışmalar sonlandırılmıştı.

