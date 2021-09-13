Yalova'da teknesi batan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldıktan sonra teknesi suya gömülen yaşlı adam kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.Z.K. (75), dün akşam 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Motoru arızalanan tekne, dalgaların etkisiyle su almaya başlayıp kısa sürede battı.

Denizin yüzeyinde güçlükle durabilen Y.Z.K, çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Topçular Feribot İskelesi'nde bekleyen sağlık ekibince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz