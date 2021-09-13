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Yalova'da teknesi batan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

13.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da teknesi batan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldıktan sonra teknesi suya gömülen yaşlı adam kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.Z.K. (75), dün akşam 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Motoru arızalanan tekne, dalgaların etkisiyle su almaya başlayıp kısa sürede battı.

Denizin yüzeyinde güçlükle durabilen Y.Z.K, çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Topçular Feribot İskelesi'nde bekleyen sağlık ekibince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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