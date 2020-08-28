Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak

İDO iskelesinin yan tarafından inşa edilecek olan cami için belirlenen 7 proje İl özel İdaresi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla tanıtıldı. Belirlenen bu projeler açılacak site üzerinden Yalova halkının beğenisine sunulacak. İnternet sitesi üzerinden yapılacak oylamada en çok oy alan cami inşa edilecek.

Yalova’ya yeni bir cami daha kazandırmak için yola çıkan Vali Muammer Erol, İDO’nun yan tarafındaki arazide bir cami yapımı için çalışma başlatılmasını istemişti. Ardından tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ildeki mimarlardan projeler istendi. Oluşturulan heyete ulaşan projeler arasından belirlenen 7 cami projesi ise İl Özel İdaresi’nde Yalova Valisi Muammer Erol’un da katıldığı bir programla kamuoyu ile paylaşıldı. Üçü gönüllü mimarlar, biri Yalova Belediyesi ve üçü de Yalova Müftülüğü tarafından ülkedeki değişik cami tiplerinden belirlenen toplam 7 proje tek tek anlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ve Belediye İmar ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Bayar bilgi verdi. Ardından 7 projenin tamamının sunumları gerçekleştirildi. Projelerin hangisinin hayata geçirileceğine ise Yalova halkı karar verecek.

Kurulacak olan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından oluşturulacak olan internet sitesinde halkın oylamasına açılacak projeler için sadece Yalova’da ikamet edenler oy kullanabilecekler. En çok oy alan proje ise İDO İskelesinin yan tarafındaki arazide inşa edilmeye başlanacak. Kararın Yalova Halkında olduğunu dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol ise, “Yerin temini ve caminin yapılması ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına da gidildi. Bu kapsamda cami yaptırma ve yaşatma derneği kuruldu. Dernek şimdi bu projeleri kuracağı bir web sitesi üzerinden halkın beğenisine, değerlendirme ve oylamasına açacak. Birkaç gün içerisinde oylama başlayacak. Bir ay boyunca oylama devam edecek. Burada söz tamamen Yalova halkında olacak. Oylamaya sadece Yalova’da ikamet eden vatandaşlarımız katılabilecekler. İnsanlarımızdan değerlendirmeye katılırken samimi olmalarını ve süreci ihmal edecek ve baltalayacak bir tavır içerisinde olmamalarını istiyoruz. Buna yönelik tedbirleri aldık. Mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek bir sistemi hayata geçireceğiz. İnşallah bu camimiz ortaya çıktığında da ortak akılla güzel bir eseri Yalova’ya kazandırdık deriz. Kervan artık yola çıktı. Bu çalışmayı da en kısa sürede tamamına erdireceğiz. Caminin yapılabilirliğini gördüğümüzde yine, ‘Yalova’ya müracaat edelim’ dedik ve hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, hem Yalova Belediyesi’ne hem de Yalova Müftülüğü ’ne ve tanıdığımız bildiğimiz mimarlara bu konuda proje hazırlatalım dedim. Ama bir şartımız da vardı. Bu projeler size özel ama Yalova’ya ait projeler olacak. Bu projeler için kimseye her hangi bir para da vermeyeceğiz. 4 arkadaşımız bu işte ben de varım diyerek proje yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

