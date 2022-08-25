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Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı

25.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşına geçmeye çalışan A.A'ya (65), sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

Tırın altında kalarak yaralanan kadın için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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trafik kazası Tır kadın yaya

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