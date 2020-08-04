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Yalova’da yorgun mermi öğrenciyi yaraladı

YALOVA HABERLERİ  | 04.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonrasında çevreye yayılan yorgun mermilerden birisi çay bahçesinde oturan bir genci boyun bölgesinden yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde arkadaşlarıyla belediyeye ait çay bahçesinde oturup sohbet eden Kasım Atmaca adlı genç bir anda boynuna çarpan madde ile yere yığıldı.

Yalova’da yorgun mermi öğrenciyi yaraladı

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonrasında çevreye yayılan yorgun mermilerden birisi çay bahçesinde oturan bir genci boyun bölgesinden yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde arkadaşlarıyla belediyeye ait çay bahçesinde oturup sohbet eden Kasım Atmaca adlı genç bir anda boynuna çarpan madde ile yere yığıldı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan muayene ve tedavide gencin boyun bölgesinde mermiden kaynaklanan bir kesik olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramada ise yorgun mermi tabir edilen mermi çekirdeği ele geçirildi. Yapılan tahkikatta olayın yaşandığı saatlerde beldede kimliği belirsiz kişilerce havaya ateş açıldığı öğrenildi. Yaralanmaya da bu silahlardan çıkan mermilerden birisinin neden olduğu belirtildi. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden havaya ateş açan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bartın Üniversitesi’nde öğrenci olan ve salgın nedeni ile ailesinin yanına dönen Kasım Atmaca adlı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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