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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 230'a yükseldi

YALOVA HABERLERİ  | 24.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 230'a yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "Gece balıkçılı" (Nycticoraxnycticorax) ile kuş türü 230'a çıktı.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "Gece balıkçılı" türü tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Hersek Lagünü'nde yapılan son çalışmayla birlikte kuş türünün 230'a çıktığını belirtti.

Türkiye'de şimdiye kadar 480 kuş türünün kayıt altına alındığını hatırlatan Bülbül, Önemli Kuş Alanı (ÖKA) özelliği de bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısının her yıl arttığına dikkati çekti.

Bülbül, "Balıkçılgiller familyasına ait gece balıkçılı gözlenerek kayıt altına alındı. Böylelikle Hersek Lagünü kuş türü sayısı 230'a ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.

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