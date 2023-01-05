YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'nın içme suyu ihtiyacının karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacının karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı

05.01.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin azaldığı bildirildi.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, barajda gazetecilere yaptığı açıklamada, barajda seviyenin şu anda yüzde 18 civarında olduğunu söyledi.

Bu miktarın, hiç yağış olmaması durumunda 35 gün yetebileceğini belirten Demir, "Gökçe Barajı’nın doluluk oranı yüzde 18, bu da Yalova'nın 30-35 günlük suyunu karşılıyor. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki haftada bir kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışı geldikten sonra herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacağız. Kar yağışı olmazsa vatandaşlarımızdan bununla ilgili tedbir almasını istiyoruz. Su sarfiyatı bizim için çok önemli. Çevre illerimizin de bu konuda sıkıntıları var. Kar yağışı olmadığı sürece biz baya bir sıkıntı yaşarız." dedi.

Aralıklı olsa da geçen yıllarda yağmur yağdığını, ancak bu sene bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Demir, "Geçen seneki doluluk oranı da bu civarlardaydı. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz yine de tedbirli olmanızı tavsiye ediyoruz. Gökçe 2 Barajı'nın ihalesi yapıldı ama şu anda yazışmaları var. Bununla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü konuyu takip ediyor ama ihale süreci 5 yıl içinde teslim edilecek gibi görünüyor. 5 yıl içinde ikinci bir baraja kavuşacağız inşallah." sözlerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova Belediyesi akıllı vezne sayısı 6’ya çıkardıYalova Belediyesi akıllı vezne sayısı 6’ya çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:20
Öğle
13:13
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:22
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.