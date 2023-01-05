Yalova'nın içme suyu ihtiyacının karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, barajda gazetecilere yaptığı açıklamada, barajda seviyenin şu anda yüzde 18 civarında olduğunu söyledi.

Bu miktarın, hiç yağış olmaması durumunda 35 gün yetebileceğini belirten Demir, "Gökçe Barajı’nın doluluk oranı yüzde 18, bu da Yalova'nın 30-35 günlük suyunu karşılıyor. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki haftada bir kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışı geldikten sonra herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacağız. Kar yağışı olmazsa vatandaşlarımızdan bununla ilgili tedbir almasını istiyoruz. Su sarfiyatı bizim için çok önemli. Çevre illerimizin de bu konuda sıkıntıları var. Kar yağışı olmadığı sürece biz baya bir sıkıntı yaşarız." dedi.

Aralıklı olsa da geçen yıllarda yağmur yağdığını, ancak bu sene bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Demir, "Geçen seneki doluluk oranı da bu civarlardaydı. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz yine de tedbirli olmanızı tavsiye ediyoruz. Gökçe 2 Barajı'nın ihalesi yapıldı ama şu anda yazışmaları var. Bununla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü konuyu takip ediyor ama ihale süreci 5 yıl içinde teslim edilecek gibi görünüyor. 5 yıl içinde ikinci bir baraja kavuşacağız inşallah." sözlerine yer verdi.

