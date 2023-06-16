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Yalvaç’ta trafik kazası: 2 yaralı

16.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ardından elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yalvaç’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Kaşaşağı Mahallesi Mezaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent istikametinden Yalvaç istikametine seyir halinde olan B.Y. (54) idaresindeki 32 YF 828 plakalı Ford marka otomobil. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarpmasının ardından elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü B.Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.G.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücü B.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesine sevk edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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