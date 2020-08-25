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Yanan evi, devlet eliyle yenilendi

BİNGÖL HABERLERİ  | 25.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde engelli bir vatandaşın evi yandı, valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı tarafından yenilerek sahibine teslim edildi.Yangın, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde engelli bir vatandaşın evi yandı, valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı tarafından yenilerek sahibine teslim edildi.
Yangın, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Evi yanan ve kullanılmaz hale gelen engelli bir şahsın evi için valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı seferber oldu.
Yanan ev tadilattan geçirilerek tamamen yenilendi, ardından da yeni eşyalarla döşendi. Hazır hale getirilen ev sahibine teslim edildi.

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