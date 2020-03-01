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Yangın ihbarına gittiler, su borusu patlağı çıktı

MANİSA HABERLERİ  | 01.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın girişinde meydana gelen kıvılcım ve patlamalardan tedirgin olan vatandaşlar, yangın ihbarıyla itfaiyeyi aradı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın girişinde meydana gelen kıvılcım ve patlamalardan tedirgin olan vatandaşlar, yangın ihbarıyla itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su borusu patlağından fışkıran suyun elektrik panosunda kıvılcım ve patlamaya sebep olduğunu tespit ederek, önce apartmanın elektriğini kestirdi, ardından vanaları kapatarak yangın çıkmasını önledi.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında itfaiyeyi arayan vatandaşlar, Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir apartmanda yangın çıktığı ve patlamalar meydana geldiği ihbarında bulundu. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda alev ya da duman yerine tazyikli su ile karşılaştı. Güvenlik önlemi alarak apartmana giren itfaiye ekipleri, su borusunun patladığını ve buradan fışkıran suyun elektrik panosunda kıvılcım ve patlamalara sebep olduğunu tespit etti. Elektrik dağıtım firmasını arayan ekipler, elektriğin kesilmesinin ardından patlak boruya müdahale ederek, su akışını kesti. Mahalle sakinleri, apartman girişinde kıvılcımlar gördüklerini ve bu yüzden itfaiyeyi aradıklarını belirterek, yaşanan patlamalarla büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.
Öte yandan, ihbar nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı da sevk edilirken, durumun kontrol altına alınması mahalle sakinlerini rahatlattı.

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