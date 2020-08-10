YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.08.2020 23:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Süleymanpaşa karayolu üzerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Süleymanpaşa karayolu üzerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu 2. Km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yoldan geçen bir araç içerisinden atılan sigara izmaritinin yol açtığı ileri sürülen yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Önce yol kenarındaki kuru otlarda başlayan alevler, daha sonra tarlalara sıçrayarak büyüdü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çiftçiler, traktörleriyle yangın mahalline giderek yangının daha da genişlemesinin önüne geçebilmek için pulluklarla çevirme yaptı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Çıkan zehirli dumandan etkilenen bir itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yangında yaklaşık 200 dekar alanın kül olduğu gözlemlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Covid-19 testi pozitif çıkanlara evde izole önerisi

Covid-19 testi pozitif çıkanlara evde izole önerisi

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Konsomatris kadınlara sosyal mesafe kuralıdan para cezası

Konsomatris kadınlara sosyal mesafe kuralıdan para cezası

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:09
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:21
Yatsı
21:53

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Fatih Eczanesi
Corlu
Birsen Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Gürkan Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.