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Yangın söndürme tüplerinden 15 kilo eroin çıktı

27.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Yangın söndürme tüplerinden 15 kilo eroin çıktı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 15 kilo 332 gram eroin ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphelendikleri bir tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada tırın yemek dolabı içerisine gizlenmiş iki yangın söndürme tüpü içerisinde 15 kilo 332 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.D, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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