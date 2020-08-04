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Yangında 140 hektar zirai alan zarar gördü

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 00:32 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangında şu ana kadar 140 hektar alan zarar gördü.

Yangında 140 hektar zirai alan zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangında şu ana kadar 140 hektar alan zarar gördü. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında İmamköy Pınardere mevkiindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 21 arazöz, 5 helikopter, 1 uçak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları gece karadan devam ederken, şu ana kadar 140 hektar zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangında 140 hektar zirai alan zarar gördü

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