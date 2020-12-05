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Yangında hayatını kaybeden baba ve 2 evladı yan yana toprağa verildi

AĞRI HABERLERİ  | 05.12.2020 21:20 | Son Güncelleme

Yangında hayatını kaybeden baba ve 2 evladı yan yana toprağa verildi

Ağrı'da iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve iki çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Özgür Murat ile kızı Esmanur ve oğlu Berat Murat'ın cenazeleri Ağrı'nın Baloluk köyüne getirildi.

Köydeki camide kılınan cenaze namazının ardından baba ve 2 evladının cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.

Gece saatlerinde Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba Özgür Murat, diğer 2 çocuğunu kurtarmak isterken onlarla birlikte hayatını kaybetmişti.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilmişti.

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