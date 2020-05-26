Yangında hayvanlar telef oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çakmak Mahallesi’nde Basri Sadık Erbaş’a ait ahırda elektrik bağlantı kablosunun fırtına nedeniyle kopması sonucu yangın çıktı. Erbaş ailesi kendi imkanları ile yangını söndürdü. Yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu. Tedaş ekiplerine haber verilmesi üzerine görevliler gelerek elektriğini kesip gerekli tedbirleri aldılar.

Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tutanaklar tutuldu.



