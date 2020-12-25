Yanlışlıkla tabancayla kendine ateş eden şahıs yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetlisiyle karşılaşan şahıs, tabancasıyla yanlışlıkla kendisine ateş edince yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenyurt mahallesi Sakarya caddesi üzerinde meydana gelen olayda A.O., yolda yürürken aralarında önceden husumet olan şahısla karşılaştı. Tartışma esnasında A.O., yanında bulundurduğu tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan A.O.’yu ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



