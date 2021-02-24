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Yapı Kredi Leasing ve Arçelik Solar Enerji'den yeşil enerji için iş birliği

24.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Yapı Kredi Leasing ve Arçelik Solar Enerji'den yeşil enerji için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Leasing, Arçelik Solar Enerji ile sektörde bir ilke imza atarak gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüketicilere çatı üstü güneş enerji sistemlerini 18 aya varan taksitle satın alma imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, şirket yeşil enerjiye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Arçelik Solar Enerji ile sektörde bir ilke imza atarak iş birliğine giden Yapı Kredi Leasing, tüketicilerin çatı üstü güneş enerji sistemlerini, kredi kartına 18 aya varan taksitlerle satın almasına imkan tanıyor.

Oluşturulan finansman modeliyle ev, yazlık, ofis, iş yeri ve benzin istasyonu gibi her türlü yapıda hiçbir prosedüre gerek kalmadan, oluşturulan 8 paketten kullanıcıya en uygun olan seçilerek, belirlenen taksit seçenekleriyle yeşil enerjiye ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, çatı üstü güneş enerjisi sistemi alanında sektör lideri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Leasing olarak, iklim krizinin dünyamızı tehdit eden en büyük risklerden biri olduğunun farkındayız. Enerji sektörüne ilk günden bu yana finansman sağlıyor ve dünyamıza bu alanda da katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerji de her zaman odak noktalarımızdan biri oldu. Enerji alanındaki tecrübemize paralel olarak da yıllar içinde uzmanlığımız arttı. Özellikle güneş enerjisi kapsamındaki finansman alternatiflerimizle tüm müşterilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olduğunu görüyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz bu yeni sistem ile müşterilerimiz hiçbir mevzuat, izin ve prosedür ile uğraşmadan ürüne kolaylıkla ulaşabiliyor."

Doğa dostu çatı üstü güneş enerjisi sistemine geçmek isteyen herkesi anahtar teslim bir şekilde yeşil enerjiyle buluşturduklarının altını çizen Torun, önümüzdeki yıllarda da öneminin artarak devam edeceği yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalara dünya ve Türkiye için devam edeceklerini bildirdi.

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